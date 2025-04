POL-KS: Polizei sucht vermisste 13-jährige Farzana H. und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Fasanenhof Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Fasanenhof einen Toyota Landcruiser entwendet. Der zwei Jahre alte Geländewagen in der Farbe Anthrazit stand in der Stifterstraße am Straßenrand geparkt und wurde von seinem Eigentümer zuletzt am Montagabend, gegen 21:00 Uhr gesehen. Am Dienstagvormittag ...

mehr