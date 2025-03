Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach Tötungsdelikt in Kassel: Wer kann Hinweise auf den Aufenthalt der abgebildeten Personen geben? Staatsanwaltschaft Kassel lobt Belohnung aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen, veröffentlicht am 20.03.2025, um 11:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5994937)

Nachdem am frühen Morgen des 20. März 2025 ein Mann in der Schillerstraße in Kassel/Rothenditmold tot aufgefunden worden war, ergaben die intensiv geführten Ermittlungen einen konkreten Tatverdacht gegen zwei namentlich bekannte Personen.

Da der Aufenthaltsort der Tatverdächtigen bisher nicht festgestellt werden konnte, sucht die Polizei nun mit Bildern nach den dringend tatverdächtigen Personen.

Sollten Sie die abgebildeten Personen sehen, sprechen Sie sie auf keinen Fall an und rufen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei!

Falls Sie die beiden Personen im Laufe der letzten beiden Tage gesehen haben, werden Sie gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch wenn Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schillerstraße / Brandaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

Seitens der Staatsanwaltschaft Kassel wurde eine Belohnung von bis zu 5.000 EUR für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Tatverdächtigen führen (Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört).

Dirk Bartoldus, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1008 Staatsanwältin Kremser-Bach, Staatsanwaltschaft Kassel

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell