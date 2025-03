POL-KS: Kassel: Vermisste Jugendliche

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Am gestrigen Donnerstagabend kam es in der Holländischen Straße in Kassel zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Zaun durchbrach. Das schleudernde Fahrzeug erfasste anschließend einen Fußgänger, bevor es an einer Laterne zum Stehen kam. Der 43-jährige ...

mehr