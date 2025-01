Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bittet um Hinweise auf Identität von unbekanntem Toten

Kassel (ots)

Kassel:

Am Dienstag, den 17.12.2024, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold zu einem Todesfall. Dort war ein Mann verstorben, den ein Bewohner des Hauses erst kurz zuvor in der Kasseler Innenstadt kennengelernt hatte. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache haben wie üblich in solchen Fällen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Bei der Obduktion des Verstorbenen haben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität des Toten konnte trotz umfangreicher Ermittlungen bislang allerdings noch nicht geklärt werden.

Verstorbener stellte sich als "Vitali", 38, aus Moldawien vor

Der Verstorbene führte keinen Ausweis oder Gegenstände mit sich, die Hinweise auf seine Identität erbrachten. Er soll sich gegenüber dem kurz zuvor kennengelernten Bewohner als "Vitali" vorgestellt haben, der 38 Jahre alt sei und aus Moldawien komme. Er halte sich seit Kurzem in Kassel auf und wohne in einem Hotel oder einer Unterkunft in der Nähe des Bahnhofs. Der Verstorbenen ist ca. 1,80 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, hat kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und einen dunklen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Versterbens trug er eine schwarze Jacke, eine graue Arbeitshose mit dunklen Seitentaschen und dunklen Kniebereichen sowie schwarze Schuhe.

Die Beamten des K 11 wenden sich nun mit der Veröffentlichung eines Fotos des Mannes, das kurz vor seinem Tod entstand, an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise auf seine Identität. Dadurch erhoffen sich die Ermittler insbesondere, dass sich Mitarbeitende des Hotels oder der Unterkunft melden, in welchem bzw. welcher der Verstorbene gewohnt haben könnte. Hinweise zu diesem Fall nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

