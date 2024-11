POL-KS: Polizei sucht weiterhin nach vermisster Amelia O. (15) und veröffentlicht aktuelleres Foto

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend gegen 17:40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Helsaer Straße in Lohfelden eingebrochen. Der Einbrecher hatte in Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet und auf seinem Beutezug eine im Wohnzimmer liegende Geldkassette ...

