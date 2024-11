Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht nach vermisster Annabell N. (14) aus Kaufungen und bittet um Hinweise



Kaufungen / Kassel: Seit Ende Oktober wird die 14-jährige Annabell N. aus Kaufungen vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung und gab bislang nicht preis, wo sie sich aufhält. Am Montag wurde sie von einem Bekannten jedoch in der Mauerstraße in Kassel gesehen. Bereits in der Vergangenheit wurde Annabell mehrere Male vermisst. Sie kehrte jedoch meistens nach einigen Tagen wieder nach Hause zurück. Da die Jugendliche aber bislang nicht wieder zurückkam und die Ermittlungen nicht zum Auffinden der 14-Jährigen, die sich offenbar in Kassel aufhält, führten, bitten die zuständigen Ermittler des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Annabell N. ist 1,60 Meter groß, wiegt 60 Kilogramm und hat eine normale Statur. Die dunklen Haare trägt sie aktuell vermutlich schulterlang und mit einem Pony. Zudem könnte sie stark geschminkt sein. Am Montag trug sie einen beigen Mantel, eine Strumpfhose und schwarze Stiefel.

Wer Annabell N. in den letzten Tagen gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

