POL-KS: 85-jährige Sigrid H. aus Kassel-Wesertor wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Seit der vergangenen Nacht wird die 85-jährige Sigrid H. aus dem Kasseler Stadtteil Wesertor vermisst. Sigrid H. wurde letztmalig gegen 4 Uhr in der Seniorenwohnanlage in der Straße "Franzgraben", wo sie aktuell lebt, gesehen. Die 85-Jährige ist orientierungslos und hat die Anlage in der Nacht unbemerkt verlassen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz kommen, dauern aktuell an, brachten aber bislang leider keinen Erfolg. Aus diesem Grund wird nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Sigrid H. ist ca. 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare. Sie ist bekleidet mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose. Das Gehen soll der 85-Jährigen sichtlich schwer fallen.

Wer Sigrid H. seit der vergangenen Nacht gesehen hat und Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

