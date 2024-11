Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Marion T. (63) aus Calden und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel): Seit dem gestrigen Donnerstagabend wird die 63-jährige Marion T. aus Calden vermisst. Sie kehrte am Abend nicht in die Wohneinrichtung, in der sie lebt, zurück. Letztmalig gesehen wurde sie gegen 20:30 Uhr. Marion T. ist desorientiert und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch Maintrailer-Hunde eingesetzt wurden, dauerten bis in die Nacht und wurden am heutigen Freitagmorgen fortgesetzt. Diese verliefen bislang jedoch leider erfolglos. Die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo wenden sich daher nun auch an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Marion T. ist 63 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, korpulent, hat schulterlange grau-braune Haare und trägt eine Brille. Sie dürfte eine blaue Jacke tragen und einen Rucksack mitführen.

Wer Marion T. seit dem gestrigen Donnerstagabend, 20:30 Uhr, gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

