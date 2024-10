Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto gerät nach Unfall in Brand: Fahrer leicht verletzt; Ermittlungen wegen Alkohol am Steuer

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Für den Fahrer noch relativ glimpflich ging am heutigen Dienstagmorgen in der Bunsenstraße ein Unfall aus, bei dem der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte: Der BMW geriet zwar nach der Kollision in Brand, der 54-jährige Mann am Steuer konnte aber selbstständig und nur leicht verletzt aus dem Pkw ausstiegen. Der Fahrer wurde anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Da sich vor Ort bei den ersten Ermittlungen zur Unfallursache herausstellte, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 6:15 Uhr in Höhe der Einmündung Gahrenbergstraße. Der 54-Jährige aus Kassel war mit dem Pkw stadtauswärts auf der Bunsenstraße unterwegs. Nach Angaben von Zeugen soll der Wagen mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt haben, bevor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen den Baum prallte. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß war der Motorraum des BMW in Brand geraten. Glücklicherweise konnte der 54-Jährige selbst aus dem Fahrzeug aussteigen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab rund 1 Promille, weshalb sein Führerschein sichergestellt wurde. An dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden von ca. 80.000 Euro. Ein weiterer, noch nicht bezifferbarer Schaden entstand an dem Baum. Wegen der Bergungs- und Löscharbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die Unfallstelle bis 7:30 Uhr gesperrt werden, weshalb es zu Behinderungen im Berufsverkehr kam. Die Ermittlungen dauern an.

