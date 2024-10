POL-KS: Vermisster 40 jähriger Mann aus Haina

Kassel (ots) - Hofgeismar (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Straße "Kelzer Ring" in Hofgeismar einen schwarzen BMW M240i xDrive gestohlen. Mit dem Wagen im Wert von ca. 80.000 Euro flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Hofgeismar ...

