Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwestern Fatimah (12) und Ruqaya A. (13) aus Kassel werden vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach den vermissten Schwestern Fatimah (12) und Ruqaya A. (13) aus Kassel und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die in der Nordstadt lebenden Mädchen waren am Samstag mit einer Freundin unterwegs und kehrten entgegen der Absprache am Abend nicht nach Hause zurück, woraufhin besorgte Angehörige sie vermisst gemeldet haben. Seitdem sind die Kinder unbekannten Aufenthalts und auch nicht in der Schule erschienen. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld der Schwestern führten bislang leider nicht zu ihrem Auffinden. Vermutlich sind die Mädchen gemeinsam unterwegs, möglicherweise halten sie sich in der Kasseler Innenstadt auf.

Die beiden Schwestern wirken deutlich älter, als sie sind. Sie sind schlank, haben dunkle lange Haare und sind vermutlich stark geschminkt. Die zwölfjährige Fatimah trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover, während ihre 13 Jahre alte Schwester Ruqaya mit einer blauen Jeans, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Wolljacke bekleidet war.

Wer den Ermittlern Hinweise auf den Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell