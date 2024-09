POL-KS: Korrekturmeldung: Vermisster ist 23 Jahre alt

Kassel (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Kassel-Nord: Ein anonymer Hinweis auf einen mutmaßlichen Drogendealer führte in der Nacht zum Donnerstag in der Unteren Königsstraße zur Festnahme eines 18-Jährigen aus dem Landkreis Herford in ...

mehr