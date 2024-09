Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Valentino C. (22) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel-Wehlheiden: Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Valentino C. (22) aus Kassel-Wehlheiden und bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Valentino C. benötigt ärztliche Hilfe und verließ am gestrigen Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr sein gewohntes Lebensumfeld. Da anschließende Kontaktversuche durch Angehörige fehlschlugen, erstatteten diese besorgt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Auch die Suche der Polizei und die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten, weshalb nun um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird.

Valentino C. ist 175 cm groß, hat schwarze Locken, einen Bart und eine normale Statur. Zuletzt trug er ein gestreiftes beiges Hemd, eine hellblaue Jeans, eine schwarz-graue Regenjacke, weiße Sneaker, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Wintermütze.

Mit dem Fall sind die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut. Wer Valentino C. seit dem gestrigen Donnerstagvormittag gesehen hat oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

