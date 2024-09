Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg (Lichtenfels): Suche dach dem 72- jährigen Karl- Heinz S.

Kassel (ots)

Lichtenfels- Sachsenberg: Seit dem späten Nachmittag wird der 72- jährige Karl- Heinz S. vermisst. Dieser hat gegen 15 Uhr sein Wohnhaus mit einem E- Bike verlassen und beabsichtigte, eine Runde Fahrrad zu fahren. Seitdem ist der Vermisste nicht wieder nach Hause gekommen. Herr S. ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Beschreibung: 180 cm groß, ca. 82 kg schwer, Bartträger. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wird um Nachricht bei der Polizei in Korbach unter 05631/ 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

