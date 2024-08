Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Rokhan A. (12) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Die Polizei sucht nach dem vermissten 12-jährigen Rokhan A. (Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 12-Jährige wohnt im Landkreis Kassel, hielt sich aber in den Ferien bei einer Angehörigen in Kassel-Oberzwehren auf. Dort verschwand er am Dienstagnachmittag mit unbekanntem Ziel und kehrte seitdem nicht zurück. Kurz nach seinem Verschwinden bestand noch Kontakt zu dem Jungen per Messengerdienst, seinen Aufenthaltsort gab er aber nicht preis. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg, weshalb die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Rokhan A. ist 1,55 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Bei seinem Verschwinden trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, weiße Nike-Schuhe und eine Umhängetasche.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des 12-Jährigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

