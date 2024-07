Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Rolf G. (81) aus Trendelburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Seit dem gestrigen Montagabend wird der 81 Jahre alte Rolf G. aus Trendelburg-Deisel vermisst. Rolf G. ist möglicherweise orientierungslos oder befindet sich in hilfloser Lage. Er verließ am gestrigen Abend zu Fuß sein Zuhause, um Brombeeren zu pflücken. Seitdem kehrte er nicht zurück. Besorgte Angehörige verständigten am heutigen Dienstagmorgen die Polizei, nachdem ihre eigenen Suchmaßnahmen erfolglos verlaufen waren. Auch die bisherige Suche der Polizei, die aktuell andauert und bei der auch ein Hubschrauber sowie eine Drohne eingesetzt werden, konnte bisher nicht zum Auffinden von Rolf G. führen.

Rolf G. ist ca. 1,75 Meter groß, hat graue kurze Haare und trug bei seinem Verschwinden ein hellblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Jogginghose.

Wer den Vermissten seit dem gestrigen Montagabend rund um Deisel gesehen hat und der Polizei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar, unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle.

