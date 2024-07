Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Celin E. (16) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Die Polizei sucht nach der vermissten 16-jährigen Celin E. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens. Die aus Kassel stammende Vermisste lebt in einer Jugendeinrichtung im nördlichen Landkreis Kassel. Seit ihrem Verschwinden am Sonntag, 7. Juli 2024, ist sie unbekannten Aufenthalts. Die 16-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgerissen, kehrte aber meistens nach kurzer Zeit wieder zurück. Da auch die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun um Hinweise. Celin E. könnte sich in der Kasseler Innenstadt oder in Oberzwehren aufhalten.

Die 16-Jährige ist ca. 1,65 Meter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

