POL-KS: Kassel (Stadt): 17-jähriges Mädchen vermisst

Kassel (ots) - Kassel-Wehlheiden: Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen einer Auseinandersetzung am Wehlheider Platz, die sich am gestrigen späten Donnerstagabend ereignete. Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist derzeit noch unklar. Dort waren offenbar zwei oder drei Männer mit einer anderen Personengruppe in ...

mehr