POL-KS: Polizei sucht vermissten 26-jährigen Stanimir V. und bittet um Hinweise

Kassel: Am gestrigen Dienstag wurde bei der Polizei der 26-jährige Stanimir V. als vermisst gemeldet. Letztmalig hatten Angehörige am Freitag, den 7. Juni 2024, Kontakt zu ihm. Seitdem hörten sie nichts mehr von dem 26-Jährigen. Er soll jedoch möglicherweise auf ärztliche Hilfe angewiesen sein. Wie die Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bereits ermitteln konnten, war das Handy des Vermissten am Samstag, 8. Juni, von Passanten im Bereich der Haltestelle "Marbachshöhe" in Kassel aufgefunden worden. Weitere Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort von Stanimir V. liegen den Ermittlern jedoch nicht vor, weshalb sie um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Stanimir V. hat derzeit keine festen Wohnsitz, hielt sich zuletzt aber in Kassel auf. Er ist 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint. Seine Bekleidung ist nicht bekannt.

Wer Stanimir V. seit dem 7. Juni 2024 gesehen hat und den Ermittlern des K 11 Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

