POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: 25-jähriger Mario S. wird vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Kassel (ots) - Niestetal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum gestrigen Donnerstag kam es in der Dorfstraße in Niestetal-Heiligenrode zu einem Brand von einem Fachwerkhaus, in dem sich neben einer Wohnung eine Bäckerei befindet. Der 36-jährige Bewohner hatte das Feuer in der Backstube selbst gegen 4 Uhr entdeckt, als er dort seine Arbeit beginnen wollte. Ein ...

mehr