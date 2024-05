Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angelina S. (17) wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht aktuell nach der 17-jährigen Angelina S. (siehe Foto) aus Baunatal und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste hatte ihr Zuhause bereits am Mittwoch vergangener Woche verlassen, hielt sich aber zunächst bei einem Freund in Kassel auf. Dort verschwand sie am Pfingstmontag mit unbekanntem Ziel und kam seitdem nicht wieder nach Hause zurück. Angehörige erstatteten daraufhin in Sorge eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, da es der 17-Jährigen momentan offenbar nicht gut geht. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) im persönlichen Umfeld der Vermissten führten leider nicht zu ihrem Auffinden.

Angelina S. ist 1,60 Meter groß, schlank, hat schulterlange schwarze Haare und trägt eine rahmenlose Brille. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer grauen Baggy-Hose, einem lila gestreiften Kapuzenpullover und weißen Nike-Schuhen bekleidet.

Wer die Jugendliche seit Pfingstmontag gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle.

