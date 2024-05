POL-KS: Armando R. (13) aus Kassel wird vermisst: Die Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West wegen einer Umweltstraftat nach Kassel in die Brückenhofstraße gerufen. Wie die Beamten vor Ort feststellten, lag eine Dixi-Toilette gegenüber der Universität in der Böschung des Dönchebachs. ...

mehr