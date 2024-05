Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht im Landkreis Kassel nach vermisster 84-jährigen Frieda L. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Landkreis Kassel: Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 84-jährigen Frieda L. und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Frieda L. lebt in Fuldatal-Rothwesten und hielt sich am heutigen Mittwoch in einer Tagespflegeeinrichtung in Immenhausen auf. Diese hat sie gegen Mittag verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Suche nach ihr verlief bislang erfolglos. Die 84-Jährige kann sich eigenständig nicht orientieren und ist auf Hilfe angewiesen. Frieda L. soll gerne mit Straßenbahnen und Regiotrams fahren und könnte damit unterwegs sein.

Die 84-Jährige ist ca. 1,55 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trägt eine Brille, einen dunklen Pullover, eine grau-braune Jeans und graue Turnschuhe.

Wer Frieda L. seit dem heutigen Mittwochmittag gesehen hat und Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

