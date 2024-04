Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Polizei sucht nach vermisster 55-jährigen Birgit E. aus Kassel

Seit Sonntag, 14.04.2024, gegen 18:00 Uhr, wird die 55-jährige Birgit E. aus Kassel vermisst. Birgit E. ist ca. 175 cm groß, schlank, hat rote kurze Haare, ist mit einer weiß-blauen Bluse mit Streifen bekleidet und trägt eine beige Hose. Sie hält sich vornehmlich in den Kasseler Bereichen Bad Wilhelmshöhe, Bebelplatz und Südstadt (hier Bereich Hiroshima-Ufer an der Fulda) auf. Birgit E. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Kasseler Polizei unter Einsatz von Wärmebildkameras, Mantrailer-Suchhunden, der Wasserschutzpolizei und eines Polizeihubschraubers führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person. Daher wendet sich nunmehr die Polizei mit der Bitte um Mithilfe bei der Suche nach Birgit E. an die Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der Birgit E. nehmen die Kasseler Innenstadtreviere unter der Telefonnummer 0561-910-2120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

