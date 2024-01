POL-KS: Polizei sucht Petra G. (62) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor: Am heutigen Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, kam es an der Haltestelle "Altmarkt/Regierungspräsidium" in Kassel zu einem Unfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für sie nicht bestehen. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war die Frau aus ...

mehr