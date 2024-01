Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Aiea A. (22) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht aktuell nach der 22 Jahre alten Aiea A. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Besorgte Angehörige hatten sich am gestrigen Donnerstagabend bei der Kasseler Polizei gemeldet, da die 22-Jährige, die dringend ärztliche Hilfe benötigt und auf Medikamente angewiesen ist, ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen hat und nicht mehr erreichbar ist. Die Polizei konnte bei den bisherigen Suchmaßnahmen in Erfahrung bringen, dass ein Busfahrer die Vermisste am gestrigen späten Abend gegen 23:20 Uhr im Bereich Druseltalstraße/Hasselweg gesehen hatte, wobei die junge Frau in Richtung Herkules gelaufen war. Dort verliert sich die Spur der 22-Jährigen, weshalb die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun die Bevölkerung um Mithilfe bitten.

Die Vermisste ist 1,55 Meter groß, korpulent/dick, hat schwarze gelockte Haare und ein Muttermal über der Lippe. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine beige Jogginghose, ein helles Oberteil und schwarze Lederstiefel.

Wer Aiea A. seit dem gestrigen Donnerstagabend gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

