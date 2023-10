Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur vermissten 14-Jährigen aus Kassel: Polizei veröffentlicht Foto und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag, um 17:07 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5620055 veröffentlichte Pressemitteilung zu der Vermisstensuche.)

Kassel: Seit dem vergangenen Freitag sucht die Polizei die vermisste 14-jährige Rehima Hussen A. aus Kassel und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen. Den mit dem Fall betrauten Ermittlern des "Haus des Jugendrechts" der Kasseler Polizei liegt inzwischen ein Foto der 14-Jährigen vor, was nun ergänzend veröffentlicht wird. Rehima Hussen A. verließ die elterliche Wohnung in der Kasseler Nordstadt am Donnerstag, gegen 9:30 Uhr, und kehrte seitdem nicht zurück. Erziehungsberechtigte erstatteten am Freitagmittag schließlich eine Vermisstenanzeige. Wie sich herausstellte, war die 14-Jährige offenbar seit längerer Zeit nicht mehr zur Schule gegangen und lebte anscheinend zurückgezogen. Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort vor, weshalb sie sich durch die Veröffentlichung des Fotos nun Hinweise aus der Bevölkerung erhoffen.

Rehima Hussen A. ist 150 cm groß und schlank. Sie hat schwarze lange Haare und war zuletzt bekleidet mit einem beigen Gewand mit Kopftuch.

Wer die Vermisste seit Donnerstagmorgen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

