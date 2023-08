POL-KS: Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis): Vermisster 15-jähriger

Kassel (ots) - Kassel-Jungfernkopf und Vellmar: Zwei Einbrüche, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckereifiliale im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf und eine Fachpraxis im Vellmarer Stadtzentrum ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. In ...

mehr