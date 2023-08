POL-KS: Korrektur: Habichtswald Dörnberg (Landkreis Kassel): Vermisster 73-jähriger

Kassel (ots) - Die seit Freitag, 18.08.2023, in Vellmar vermisste Ruth s. ist aufgefunden worden. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach der Vermissten mitgeholfen haben. Die Presse wird gebeten das Foto aus den Medien zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 ...

