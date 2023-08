POL-KS: Vellmar (Landkreis Kassel): Vermisste 84-jährige Frau aus Vellmar

Kassel (ots) - Kassel-Fasanenhof: Zwei Anwohnerinnen haben am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Mönchebergstraße in Kassel durch ihr gedankenschnelles Handeln einen Gebäudebrand verhindert. Die Frauen waren gegen 17 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der an einem zweistöckigen Gebäude ein Scheibe zu einer Hobbywerkstatt im Erdgeschoss eingeschlagen hatte ...

