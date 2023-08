Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Vermisstensuche nach der 15- jährigen Mia M. aus Witzenhausen

Kassel (ots)

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe:

Seit gestern, 09.08.2023, wird seit den Abendstunden die 15- jährige Mia. M. aus Witzenhausen vermisst. Es gibt Hinweise, dass sie sich im Kasseler Stadtgebiet aufhalten könnte. Mia kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß, ca. 45 kg schwer, blond/ rote schulterlange Haare, Nasenpiercing und trägt eine Zahnspange. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, weiße Weste, weiße Nike- Turnschuhe und einer Kapuzenjacke. Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich an die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542 93040 oder an die Polizei in Kassel unter tel. 0561 910 0 zu wenden.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

