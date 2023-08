POL-KS: Frielendorf / Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis): Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach 37-jährigem Sören Volker K. aus Frielendorf

Kassel (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend eine Tankstelle in der Marbuger Straße in Homberg/Efze überfallen. Wie die Polizeibeamten der Polizeistation Homberg berichten, betrat der Täter gegen 21.50 Uhr die Tankstelle, bedrohte den anwesenden Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Der ...

