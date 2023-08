Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abdul F. (29) aus Fuldatal wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 29-jährigen Abdul F. aus Fuldatal und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste lebt seit Kurzem in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rothwesten, die er am Montag plötzlich mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Zuletzt gesehen wurde Abdul F. am Dienstag in der Kasseler Innenstadt. Seitdem ist er nicht wieder in die Unterkunft zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er ärztliche Hilfe benötigt und sich in einer hilflosen Lage befindet. Zudem hat er keine persönlichen Gegenstände mitgenommen. Er soll sehr introvertiert sein und spricht sowie versteht kein Deutsch. Wo sich Abdul F. momentan aufhalten könnte, ist nicht bekannt.

Der Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, schlank und trug bei seinem Verschwinden eine braune Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Sneaker. Anders als auf dem beigefügten Foto, das Abdul F. im Juni 2023 zeigt, trägt er nun eine Glatze bzw. kurzrasierte Haare.

Die bisherige Suche nach dem Vermissten und die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo konnten leider bisher nicht zum Auffinden von Abdul F. führen. Wer den Vermissten seit Dienstag gesehen hat und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell