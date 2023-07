POL-KS: 14-jährige Aysima E. aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Das Feuer eines vorsätzlich in Brand gesetzten Altpapierstapels griff in der Nacht zum heutigen Freitag in der Treppenstraße in Kassel, Ecke Wolfsschlucht, auf die Fassade eines Geschäftshauses über. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. ...

mehr