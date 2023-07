Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 47-jähriger Mahmoud S. aus Bad Karlshafen wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Die Polizei in Nordhessen sucht aktuell nach dem vermissten 47-jährigen Mahmoud S. aus Bad Karlshafen (siehe Foto) im Landkreis Kassel. Mahmoud S. ist dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen. Letztmalig Kontakt zu dem Vermissten bestand am vergangenen Freitagmittag. Nachdem weiterer Kontakt ausblieb, wurde am Montagnachmittag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste möglicherweise auch in Hannover aufhalten könnte. Hinweise auf seinen genauen Aufenthaltsort konnten aber bislang nicht gewonnen werden. Da die Suche nach Mahmoud S. bislang ohne Erfolg blieb, erhoffen sich die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun Hinweise auf seinen Aufenthaltsort aus der Bevölkerung zu bekommen.

Mahmoud S. ist 1,75 Meter groß und kräftig. Er hat graumelierte schwarze Haare. Zu seiner derzeit getragenen Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Mahmoud S. seit dem vergangenen Freitagmittag (07.07.2023) gesehen hat oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell