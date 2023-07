Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vöhl Herzhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg), 82-jährige Frau vermisst

Kassel (ots)

Seit heute, 10:00 Uhr, wird die 82-jährige Ursula S. aus Medebach vermisst. Frau S. befand sich auf einem Campingplatz zwischen Kirchlotheim und Herzhausen. Sie ist dement und nicht in der Lage sich zu orientieren. Frau S. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm groß, graue kurze Haare, schlanke Statur bekleidet mit grün schwarzer Kapuzenjacke, dunkelgraue Hose mit Nadelstreifen, dunkle Schuhe. Vermutlich trägt Frau S. eine Tasche mit Herrenbekleidung bei sich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach (Tel.: 05631/971-230) oder jede andere Polizeidienststelle.

