Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Die 83- jährige Frau Rosemarie F. aus Bad Sooden- Allendorf wird vermisst.

Seit heute, 05.06.2023, 11:30 Uhr, wird die 83- jährige Frau Rosemarie F. aus einer Gesundheitseinrichtung in Bad Sooden- Allendorf vermisst. Frau F. kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 174 cm groß, 68 kg schwer, untersetzte Statur, mittellange, blonde, leicht wellige Haare, Brillenträgerin. Die Vermisste ist auf ärztliche Hilfe angewiesen und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Wer Frau F. gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651-9250 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

