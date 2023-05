POL-KS: Polizei sucht nach vermisstem Lulzim B. (34) und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Niederzwehren: Am späten Sonntagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Brand am Kellerabgang eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Goldbach" in Kassel gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten das Feuer selbst bemerkt und blieben unverletzt. Eigene Löschversuche waren gescheitert, sodass sie die Feuerwehr alarmiert ...

