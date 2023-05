Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldabrück-Dörnhagen: Polizei sucht vermisste Christel T. (83 Jahre) aus Fuldabrück-Dörnhagen und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Die Kasseler Polizei sucht nach der vermissten 83-jährigen Christel T. aus Fuldabrück-Dörnhagen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Christel T. verließ am heutigen Morgen gegen 09:00 Uhr zu Fuß ihre Wohnanschrift und ist bis dato noch nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte daher bei Nichteinnahme der Medikamente orientierungslos und auf fremde Hilfe angewiesen sein. Christel T. ist 168 cm groß, wiegt ca. 80 kg und hat graue Haare. Sie ist mit einer roten Strickjacke und einer braun karierten Hose bekleidet gewesen. Sie trägt Flip Flops. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen und der Einsatz eines Polizeihubschraubers führten bislang noch nicht zum Auffinden von Christel T. Daher wendet sich die Kasseler Polizei nunmehr auch an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell