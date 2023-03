Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Polizei sucht die 14- jährige Emma N. und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Die Polizei in Kassel sucht nach der 14- jährigen Emma N. und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Emma verließ am Mittwoch, 29.03.2023, die elterliche Wohnung und ist seit dem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise hält sich die Vermisste in der Kasseler Innenstadt auf.

Emma ist 167 cm groß, schlank, hat schulterlange, braune Haare und war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzer Pullover, schwarze Jacke, weiß- rote Nike "Airforce One" Sneaker.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14- jährigen Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell