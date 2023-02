Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Marcel L. (18) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel: Die Polizei sucht nach dem 18-jährigen Marcel L. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise. Der Vermisste lebt in einer Wohngruppe im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe, die er am vergangenen Mittwoch in unbekannte Richtung verlassen hatte. In der Vergangenheit war bereits einige Male nach ihm gesucht worden, wobei er aber immer nach kurzer Zeit wieder eigenständig zurückkehrte oder im Rahmen der Suche angetroffen werden konnte. Marcel. L. kann sich mitunter nicht gut orientieren und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Vermisste hält sich gerne im Wald auf. Da die bisherige Suche und die Ermittlungen der Beamten der für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 18-Jährige ergaben, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Marcel L. ist 1,73 Meter groß, schlank, hat braune Haare und blaue Augen. Er könnte mit Tarnklamotten bekleidet sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 18-Jährigen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

