POL-KS: Polizei sucht Sebastian I. (35) aus Habichtswald und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Süd: Unbekannte sind am gestrigen Sonntagabend in eine Kindertagesstätte in der Menzelstraße in Kassel eingebrochen und haben damit einen Schaden von ca. 1.500 Euro angerichtet. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können. Die Tatzeit lässt sich anhand ...

