POL-KS: Polizei sucht nach vermisster Sarah B. (41) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht nach der vermissten 41-jährigen Sarah B. aus Kassel und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste befindet sich derzeit zur Behandlung in einem Kasseler Krankenhaus, das sie am Freitag, dem 30. Dezember 2022, verlassen hat und seitdem nicht zurückkehrte. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen an der Wohnanschrift der 41-Jährigen sowie im persönlichen Umfeld konnten leider nicht zu ihrem Auffinden führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sarah B. ärztliche Hilfe benötigt. Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Sarah B. ist ca. 1,68 Meter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Welche Bekleidung sie trägt, ist nicht bekannt.

Die Vermisste nutzt vermutlich öffentliche Verkehrsmittel, weshalb sich die Ermittler insbesondere Hinweise darauf erhoffen, ob die 41-Jährige seit dem vergangenen Freitag in Bussen oder Bahnen gesehen wurde. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sarah B. werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

