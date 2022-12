POL-KS: Emma N. (14) aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Am Mittwoch, 14.12.2022 kam es gegen 19:55 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Kasseler Straße in Calden, OT Westuffeln. Hierbei bedrohte ein bislang unbekannter männlicher Täter die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dunklen Kleinwagen in ...

mehr