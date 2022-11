Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Fatma D. (14) aus Wesertal und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel): Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Fatma D. aus Wesertal im Landkreis Kassel und bittet um Hinweise. Die 14-Jährige, die schon einige Male von Zuhause weg war, verließ die Wohnung ihrer Mutter vor einer Woche. Später kündigte sie an, am Wochenende wieder nach Hause zu kommen, was sie letztlich jedoch nicht machte. Angehörige erstatteten aus diesem Grund eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar suchen nun nach Fatma D. und hoffen dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie sich bei den bisherigen Ermittlungen herausstellte, war die 14-Jährige am Wochenende offenbar in Hann. Münden, im benachbarten Südniedersachsen, gesehen worden. Weitere Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Fatma D. ist ca. 1,50 bis 1,55 Meter groß, hat kurze, gelockte dunkle Haare mit blond gefärbten Ponyspitzen und trug zuletzt eine hellblaue Jeansjacke, eine lange schwarze Jogginghose und schwarze hohe Turnschuhe.

Wer die 14-Jährige seit dem vergangenen Wochenende gesehen hat oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizeistation Hofgeismar oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell