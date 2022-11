POL-KS: Polizei sucht die 13-jährige Angelina-Celina J. aus Malsfeld.

Kassel (ots) - Am Samstag den 5. November kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Spangerweg in Melsungen. Beim Eintreffen der Streife der Polizeistation Melsungen brannte es im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr der Stadt Melsungen konnten alle Bewohner, zum Teil unter Einbindung einer Drehleiter, aus dem Haus gerettet und von einem ...

mehr