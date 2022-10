POL-KS: Folgemeldung: Violetta H. wird immer noch vermisst; Ermittler veröffentlichen weiteres Foto und bitten um Hinweise

Kassel (ots) - Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben am Wochenende das Tor zu einem Firmengelände in Kassel-Bettenhausen aufgebrochen und vier Rüttelplatten im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro erbeutet. Der Diebstahl war der Polizei am heutigen Montagmorgen um 7 Uhr von einem Mitarbeiter der bestohlenen Firma gemeldet worden. Noch am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, ...

