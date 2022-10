Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht 70-jährigen Ulrich F. aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach dem vermissten 70-jährigen Ulrich F. aus Kassel. Ulrich F. wurde am vergangenen Donnerstag letztmalig an seiner Anschrift in der Südstadt gesehen. Da Angehörige zudem keinen Kontakt mehr zu dem 70-Jährigen herstellen konnten, erstatteten sie am Sonntag in Sorge eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Ulrich F. ist auf Medikamente angewiesen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilfloser Lage befindet. Möglicherweise ist der 70-Jährige mit seinem Pkw, einem schwarzen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen KS-AW 487, unterwegs.

Ulrich F. ist ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 75-80 kg schwer, hat graue Haare und trägt eine Brille. Er hat einen nach vorne gebeugten Gang. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt.

Mit dem Fall sind nun die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des 70-Jährigen oder den Verbleib seines schwarzen Ford Fiestas, Kennzeichen KS-AW 487, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle.

