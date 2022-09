POL-KS: Polizei sucht vermisste Gisela S. (80) aus Kassel und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es in der Dachgeschosswohnung eines Hauses im Feldbergweg in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand. Das Feuer war gegen 15 Uhr ausgebrochen. Die Wohnung wurde dadurch komplett verrußt. Der Sachschaden wird auf 50.000 ...

mehr