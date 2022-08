Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Fahndung nach Beschlusspatient

Kassel (ots)

Die Polizei Nordhessen fahndet derzeit nach Herrn Shiar A. Dieser ist nach einem genehmigten Ausgang am Nachmittag nicht in die Unterbringungseinrichtung in Haina / Kloster zurückgekehrt. Herr A. ist 31 Jahre alt, 1,77 m groß und wiegt 97 kg. Er hat schwarze Haare, braune Augen und ist bekleidet mit kurzer Bluejeans und T-Shirt. Erscheinungsbild ist arabisch / nordafrikanisch. Herr A. ist mit richterlichem Beschluss in Haina untergebracht. Aufgrund einer Erkrankung können aggressive Handlungen nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei darum, sich Herrn A. im Falle des Antreffens nicht zu nähern.

Hinweise auf den Aufenthalt werden erbeten an die Polizeistation Frankenberg unter 06451/7203-0 oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/9100.

